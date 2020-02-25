В Ялте пройдет выставка, посвященная женской красоте

В Ялте в галерее "Арт-Бульвар" с 29 февраля по 29 марта будет проходить выставка картин и антиквариата "Женский образ".

"В экспозиции, посвященной женской красоте, будут представлены картины, графика, антиквариат и оригинальные советские плакаты", — сообщили представители галереи.

Посетители увидят среди картин работы народных и заслуженных художников, а также современных живописцев.

По словам представителя галереи, несмотря на то, что экспонаты выставки каждый год меняются, лейтмотив изображений остается тем же. Художники изображают девушек за чтением книг, работающих в колхозе, собирающих виноград, школьниц и матерей.