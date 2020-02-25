В центре Москвы открылся новый бьюти-проект

В Москве открылся новый бьюти проект, Beauty Club Lume 21.

Каковы преимущества формата бьюти-клуба?

особая атмосфера сопричастности;

наличие привилегий;

уверенность в том, что здесь знают ваши пожелания.

Клиенты LUME 21 смогут не только ощутить атмосферу уюта и насладиться интерьером уровня лучших салонов мира, но и получить роскошный сервис.

Специалистами Beauty Club являются настоящие профессионалы.

Врачи-косметологи применяют в работе несколько брендов, выбор которых определяется потребностями и желаниями клиента. Кроме того, на основании результатов генетического теста врачи подбирают для клиента процедуры, физические нагрузки и рацион питания. На этом основании подбирается индивидуальная программа.

Также специалисты используют:

аппаратную косметологию;

пилинги;

глубокое очищение.

Все процедуры, которые проводятся специалистами Beauty Club, являются безопасными.