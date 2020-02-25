В Москве открылся новый бьюти проект, Beauty Club Lume 21.
Клиенты LUME 21 смогут не только ощутить атмосферу уюта и насладиться интерьером уровня лучших салонов мира, но и получить роскошный сервис.
Специалистами Beauty Club являются настоящие профессионалы.
Врачи-косметологи применяют в работе несколько брендов, выбор которых определяется потребностями и желаниями клиента. Кроме того, на основании результатов генетического теста врачи подбирают для клиента процедуры, физические нагрузки и рацион питания. На этом основании подбирается индивидуальная программа.
Также специалисты используют:
Все процедуры, которые проводятся специалистами Beauty Club, являются безопасными.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.