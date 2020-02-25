35-летняя мать троих детей показала обвисшую кожу и растяжки на животе

35-летняя Сара Николь Лэндри — мать троих детей. Женщина ведет свой блог и у нее уже миллион подписчиков со всего мира. Читатели и читательницы любят ее за открытость. Женщина не стесняется показывать свое тело, несмотря на обвисшую кожу и растяжки на животе.

Блогерша находится в гармонии с собой и своим телом

Сара Николь Лэндри своим примером вдохновляет сотни тысяч подписчиков на то же самое. Стоит отметить, что путь к принятию себя был нелегким. Всю свою жизни Сара Николь мечтала об идеальных формах, но у нее не получалось этого достичь.

После похудения к ней снова возвращался лишний вес, что только снижало ее самооценку. Тогда Сара Николь снова стала соблюдать диету, заниматься спортом. Ей удалось сбросить 45 кг, но она все равно была недовольна собой.

Тогда Сара Николь поняла, что самооценка не должна зависеть от физической формы. В первую очередь нужно полюбить себя, а не стремиться к абстрактным идеалам красоты.

По словам женщины, она смогла решить все свои проблемы с помощью Интернета. Теперь на сама вдохновляет людей на поиски гармонии.