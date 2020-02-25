Елена Степаненко восхитила поклонников новой прической и молодым лицом

Артистка Елена Степаненко восхитила поклонников своей новой прической и молодым лицом. Также стоит отметить, что она сбросила почти 46 кг. Фото артистки на своей странице в Instagram опубликовал ее коллега Сергей Дроботенко.

"Говорят, что обещанного три года ждут, но я уложился в два — стою перед съемками с блистательной и красивой женщиной, в присутствии которой всегда тепло. Наконец, я вручил ей свою книгу. Да, иногда не только мужчины получают подарки на 23 февраля", — написал Дроботенко.

Фанаты полагают, что новый образ юмористки связан с ее работой. Степаненко подписала выгодный контракт с одним из крупных телевизионных каналов и скоро станет ведущей новой юмористической передачи. Артистка возобновила гастроли. В конце февраля состоятся ее концерты в Санкт-Петербурге, Москве и Подмосковье.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Елена Степаненко вернется на ТВ.