66-летняя Елена Проклова призналась, что делала пластику

66-летняя актриса и телеведущая Елена Проклова может конкурировать и с более молодыми своими коллегами. Ей до сих пор удается поддерживать себя в отличной форме и молодо выглядеть.

Проклова признается, что не раз прибегала к пластическим операциям. Она отмечает, что и в будущем собирается их делать.

"Я сделала подтяжку в 47 лет. Наверное, скоро можно будет "носогубки" убрать и овал подправить. Но пока на это нет времени", — сообщила актриса.

Стоит отметить, что Елена Проклова появляется на публике без косметики, часто экспериментирует со своей внешностью. Звезда говорит, что гордится своим возрастом, так как на 67-м году она довольна и состоянием своего здоровья, и состоянием своей психики, и мировоззрением.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 68-летняя Бонни Тайлер призналась, что делает ботокс.