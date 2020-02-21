Гвинет Пэлтроу и Деми Мур посетили светскую вечеринку без макияжа

На Западе знаменитые и простые люди стараются избавиться от стереотипов.

Так, многие женщины считают, что можно быть красивой даже без косметики.

Тематическую вечеринку "без макияжа", организованную Goop, посетили многие звезды Голливуда, среди которых:

Особенность вечеринки заключалась в том, что все приглашенные должны были прийти без косметики.

По мнению фанатов актрис, они прекрасно выглядят и без макияжа. Также пользователи отметили, что важность косметики сильно переоценена в наше время.