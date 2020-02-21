На Западе знаменитые и простые люди стараются избавиться от стереотипов.
Так, многие женщины считают, что можно быть красивой даже без косметики.
Тематическую вечеринку "без макияжа", организованную Goop, посетили многие звезды Голливуда, среди которых:
Особенность вечеринки заключалась в том, что все приглашенные должны были прийти без косметики.
По мнению фанатов актрис, они прекрасно выглядят и без макияжа. Также пользователи отметили, что важность косметики сильно переоценена в наше время.
Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.