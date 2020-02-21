Певица Натали поразила своих поклонников фото без макияжа

Известная певица Натали опубликовала в Instagram свое фото без косметики. Она поздравила всех поклонников с Днем святого Валентина, написав, что влюблена в свою публику.

"Вы выпили эликсир молодости и красоты?" — спрашивают многие поклонники.

Певица не скрывает, что прибегала к услугам пластических хирургов. Первую пластическую операцию она сделала в 29 лет. Натали признается, что для того чтобы оставаться молодой и красивой после 40 лет, приходится прикладывать много усилий.

"После рождения ребенка похудела, и кожа лица немного обвисла. Тогда я обратилась к косметологу. К своей специалистке я хожу с 29 лет", — рассказала артистка.

Для поддержания своей формы Натали лишь ограничивает себя в питании.

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