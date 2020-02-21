Запрет соляриев спасет жизни людей и сэкономит миллиарды долларов

Австралийские ученые считают, что запрет соляриев поможет спасти жизни людей и сэкономить миллиарды долларов на их лечение.

Запрет соляриев спасет от рака кожи 10 млн человек

В Иране, Бразилии и Австралии уже полностью запретили солярии, так как солярии повышают риск развития рака кожи.

В Великобритании рак кожи диагностируют у 160 тысяч человек, а в США — у 3 млн человек. Но жители этих стран активно посещают солярии.

По прогнозам специалистов, в Великобритании заболеваемость раком кожи вырастет на 10% в следующие 15 лет, если солярии не запретят.

Три четверти дерматологов из Великобритании одобрили идею полного запрета соляриев или хотя бы ограничения по их использованию в зависимости от возраста.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что солярий "сжег" ухо женщине.