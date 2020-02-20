Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Елена Малышева рассказала о кремах с гиалуроновой кислотой

Красота

Ведущая программы "Жить здорово!" Елена Малышева рассказала о гиалуроновой кислоте. Известно, что вещество часто упоминается в рекламе.

Что такое гиалуроновая кислота?

Гиалуроновая кислота — это природный увлажнитель кожи. Это вещество хорошо удерживает воду. Гиалуроновую кислоту в самых разных формах используют в так называемых "уколах красоты".

Она представляет собой своего рода гель. Чем этот гель плотнее, тем лучше будет эффект от процедуры. Гиалуроновая кислота способна выравнивать кожу, избавляя лицо от морщин.

Несмотря на то, что гиалуроновая кислота в инъекциях представляет собой революционное средство, нет никаких научных данных, доказывающих, что гиалуроновая кислота в креме разглаживает морщины. Поэтому она вынуждена сказать, что "гиалуронка" в креме — это просто индустрия удовольствия.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Малышева рассказала о бесполезных медицинских анализах.

Темы кремы морщины молодость елена малышева гиалуроновая кислота действие гиалуроновой кислоты
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Эксперты: в России рак в 45% случаев провоцирует курение
Норвегия завоевала золото в сингл-миксте ЧМ, Россия - седьмая
Российская авиация атаковала боевиков в Сирии
Елена Малышева рассказала о кремах с гиалуроновой кислотой
Силуанов: налоги на труд в России запредельные
Житель Перми проломил череп пятимесячной дочери
Госдума поддержала проект о праве ФСО на использование боевой техники
В озерах Арктики найдены десятки неизвестных науке видов рыб
Госдума рассмотрит отмену комиссий при оплате ЖКХ
Медицине России пообещали переход на цифровизацию
Последние материалы
Норвегия завоевала золото в сингл-миксте ЧМ, Россия - седьмая
Российская авиация атаковала боевиков в Сирии
Елена Малышева рассказала о кремах с гиалуроновой кислотой
Силуанов: налоги на труд в России запредельные
Житель Перми проломил череп пятимесячной дочери
Госдума поддержала проект о праве ФСО на использование боевой техники
В озерах Арктики найдены десятки неизвестных науке видов рыб
Госдума рассмотрит отмену комиссий при оплате ЖКХ
Медицине России пообещали переход на цифровизацию
Большунов сломал палку, но выиграл марафон на "Ски Туре"
Популярное
Шоу-бизнес
Катя Лель выложила фото с 65-летним мужем

Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.

Катя Лель выложила фото с 65-летним мужем
С 1 июля меняются правила начисления пенсии
Шоу-бизнес
С 1 июля меняются правила начисления пенсии
Силовые структуры
Турецкий спецназ уезжает из Сирии под конвоем российских военных
Здоровье
Врачи назвали ранние признаки рака толстой кишки
Василий Амирджанов Партия Захара Прилепина ждет внимания Кремля и денег Василий Амирджанов Любовь Степушова "Бережливые" против "сплоченных" в битве за семилетний бюджет ЕС Любовь Степушова Соломон Соловьев Рыбы, выпрыгивающие из воды - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Отставка Суркова: есть ли у Киева повод для радости
Соцопрос: россиян гнетут бедность и низкие зарплаты
Российская авиация атаковала боевиков в Сирии
Новые документы по катастрофе MH17 ставят под сомнение участие России
Замглавы РУСАДА встала на сторону норвежцев в конфликте с Логиновым
Госдума рассмотрит отмену комиссий при оплате ЖКХ
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Новые документы по катастрофе MH17 ставят под сомнение участие России
Новые документы по катастрофе MH17 ставят под сомнение участие России
Соцопрос: россиян гнетут бедность и низкие зарплаты
Соцопрос: россиян гнетут бедность и низкие зарплаты
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Бразильский боец назвал Александра Емельяненко "паршивой овцой"
Замглавы РУСАДА встала на сторону норвежцев в конфликте с Логиновым
В Третьей мировой Россию попытаются разорвать на куски
Замглавы РУСАДА встала на сторону норвежцев в конфликте с Логиновым
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Князь Никита Лобанов-Ростовский: "Я несу ответственность перед русским народом"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ