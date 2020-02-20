Елена Малышева рассказала о кремах с гиалуроновой кислотой

Ведущая программы "Жить здорово!" Елена Малышева рассказала о гиалуроновой кислоте. Известно, что вещество часто упоминается в рекламе.

Что такое гиалуроновая кислота?

Гиалуроновая кислота — это природный увлажнитель кожи. Это вещество хорошо удерживает воду. Гиалуроновую кислоту в самых разных формах используют в так называемых "уколах красоты".

Она представляет собой своего рода гель. Чем этот гель плотнее, тем лучше будет эффект от процедуры. Гиалуроновая кислота способна выравнивать кожу, избавляя лицо от морщин.

Несмотря на то, что гиалуроновая кислота в инъекциях представляет собой революционное средство, нет никаких научных данных, доказывающих, что гиалуроновая кислота в креме разглаживает морщины. Поэтому она вынуждена сказать, что "гиалуронка" в креме — это просто индустрия удовольствия.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Малышева рассказала о бесполезных медицинских анализах.