Располневшая Бритни Спирс удивила пользователей Сети

Американская певица Бритни Спирс попала в объективы фотокамер на улицах Лос-Анджелеса. Пользователей Интернета очень удивил ее внешний вид.

Певица прогуливалась в красном топе, белых шортах и медицинском ботинке. Многие заметили, что из-за приема лекарств Бритни набрала лишний вес.

Напомним, что в апреле прошлого года певице потребовалась помощь психиатров. Ее госпитализировали в психиатрическую клинику.

Считается, что ухудшение психического состояния Спирс связано с болезнью ее отца, который перенес две операции из-за проблем с кишечником.

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