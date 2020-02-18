Фанаты российской певицы Ирины Аллегровой не смогли узнать артистку на фото без парика.
Напомним, что ранее в Интернете был опубликован снимок, на котором Аллегрова была запечатлена с короткой прической и тёмными волосами. Известно, что обычно звезда появляется на публике только в пышном парике со светлыми волосами.
Поклонники не узнали певицу в непривычном образе. Некоторые из них отметили, что натуральный цвет волос значительно молодит певицу и больше идет к цвету ее глаз.
2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.