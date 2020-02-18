Певицу Ирину Аллегрову не узнали на фото без парика

Фанаты российской певицы Ирины Аллегровой не смогли узнать артистку на фото без парика.

Напомним, что ранее в Интернете был опубликован снимок, на котором Аллегрова была запечатлена с короткой прической и тёмными волосами. Известно, что обычно звезда появляется на публике только в пышном парике со светлыми волосами.

Поклонники не узнали певицу в непривычном образе. Некоторые из них отметили, что натуральный цвет волос значительно молодит певицу и больше идет к цвету ее глаз.