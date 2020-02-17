После свадьбы Евгений Петросян решил сменить имидж

Юморист Евгений Петросян недавно женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.

Похоже, что это событие сильно повлияло на Евгения Вагановича. По мнению многих фанатов, после свадьбы он стал выглядеть гораздо моложе.

Элегантные костюмы, а не "унылые пиджаки"

Перемены затронули имидж юмориста: он больше не носит "унылые" пиджаки и яркие галстуки. Евгений Петросян теперь предпочитает элегантные костюмы в стиле "кэжуал".

Известно, что недавно Петросян посетил шоу Жана-Поля Готье, которое, возможно, на него повлияло.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Петросян выплатил Степаненко миллиард рублей.