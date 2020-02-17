Юморист Евгений Петросян недавно женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Похоже, что это событие сильно повлияло на Евгения Вагановича. По мнению многих фанатов, после свадьбы он стал выглядеть гораздо моложе.
Перемены затронули имидж юмориста: он больше не носит "унылые" пиджаки и яркие галстуки. Евгений Петросян теперь предпочитает элегантные костюмы в стиле "кэжуал".
Известно, что недавно Петросян посетил шоу Жана-Поля Готье, которое, возможно, на него повлияло.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Петросян выплатил Степаненко миллиард рублей.
2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.