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Источник Правда.Ру

64-летняя Лариса Долина показала обновленное лицо

Красота

Процесс подготовки к свадьбе Лены Лениной проходил за закрытыми дверями, но само мероприятие не было засекречено. Ленина сообщила о некоторых деталях свадебного торжества, сказав, что среди ее гостей была ее близкая подруга, джазовая певица Лариса Долина.

Ленина опубликовала несколько фотографий со свадьбы, на которых запечатлена популярная певица. На фото Долина выглядела совершенно другим человеком, поэтому многие догадались, что она сделала пластическую операцию или посетила косметолога. Но, как отметили пользователи, Лариса Долина стала выглядеть намного лучше.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Алла Пугачева назвала секреты своей молодости.

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