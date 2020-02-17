Дочь Глюкозы подстриглась под "ёжик" и покрасилась в фиолетовый цвет

12-летняя дочь Глюкозы решила кардинально изменить свою внешность. Она сделала короткую стрижку и покрасилась в фиолетовый цвет.

Новый образ или подростковый бунт?

На фото девочка запечатлена в рваном свитере и с большими цепями на шее. Такая кардинальная смена имиджа шокировала пользователей. Некоторые предположили, что она просто хочет стать противоположностью звездной матери, которая предпочитает гламурный стиль. Другие пользователи полагают, что такое преображение связано с разладом в отношениях родителей.

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