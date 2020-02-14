Поклонники заподозрили Любовь Успенскую в увеличении губ

Любовь Успенская опубликовала свой новый снимок, на котором образ звезды дополняют кольцо и массивные серьги.

Пользователи разглядели на лице певицы не только профессиональный макияж, но и увеличенные губы.

Фолловеры считают, что Успенская воспользовалась услугами косметологов и сделала "уколы красоты". Но некоторые считают, что все дело в ракурсе и макияже.

В комментарии к публикации Любовь Успенская написала, что сейчас ей помогает только музыка. Фанаты звезды шансона заметили, что Успенская выглядит печальной.

Напомним, что Любовь Успенская переживает семейные проблемы. Она разводится со своим супругом, с которым не живет уже больше года. Певица считает, что именно он виновен в том, что сейчас происходит с их дочерью Татьяной Плаксиной.

Ранее "Правда.Ру" телевидение подхватило скандал с Успенской и ее дочерью.