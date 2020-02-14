Принц Гарри посетил клинику по пересадке волос

После того, как принц Гарри и Меган Маркл отказались от престола, у них появилась возможность больше времени уделять не только своей личность жизни, но и внешности.

Стоит отметить, что речь идет не о походах в салоны красоты герцогини Сассекской.

Принц Гарри решил сделать пересадку волос

Недавно принца Гарри видели в одной из лучших трихологических клиник британской столицы, в которую обращаются известный люди, когда сталкиваются с проблемой выпадения волос.

Известно, что принц Гарри уже не первый год страдает от облысения. Он стал терять волосы сразу после свадьбы с Меган, возможно, это связано с тем, что ему приходилось совмещать королевские обязанности и отцовство.

Близкие считают, что принц Гарри обратился в клинику из-за того, что его внешним видом недовольна Меган.

"Многие клиенты обращаются в клинику под давлением со стороны своих партнеров", — сообщил хирург по трансплантации доктор Асим Шахмалак.

Специалист отметил, что за последние два года у Гарри волосы стали выпадать еще активнее. Основная причина в гене облысения в семье Виндзор, который передается по наследству.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл рассказали о своем будущем.