Помолодевшего 68-летнего Газманова заподозрили в пластике

Певец Олег Газманов не стал отвечать на вопрос о пластических операциях, в которых его подозревают после резкого омоложения.

В шоу-бизнесе предполагают, что певец прибегал к услугам пластических хирургов. Поводом для таких подозрений стало резко помолодевшее за последние месяцы лицо Газманова.

На вопросы, в чем секрет его молодости, певец отшучивается и отвечает общими фразами.

"Просто помолодел и всё", — заявил артист в программе НТВ "Ты не поверишь!".

На уточняющий вопрос о подтяжках он ответил, что "не носит подтяжки".

Также Газманов процитировал свою жену Марину, которая считает, что его тело выглядит лучше, чем лицо.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Газманова лишили канала на YouTube.