Девушка нанесла на лицо дешевую маску и получила ожог

Известное выражение "Красота требует жертв" иногда нужно понимать в прямом смысле. Желание британки сделать свою кожу молодой и красивой, но при этом не тратить на это слишком много денег, привело к тому, что она получила химический ожог лица.

Кэндис Патерсон стала жертвой рекламы, в которой обещали, что кокосовая маска за 1 фунт (82 рубля) поможет сделать кожу мягкой и бархатистой.

Девушка купила маску и нанесла на лицо. После этого она сразу почувствовала сильное жжение. Тогда девушка стала смывать маску. Но кожа на ее лице уже слезла как после солнечного ожога.

Оказалось, что у нее возникла сильная аллергическая реакция на маску для лица. Об этом она рассказала на своей странице в Twitter. Также Патерсон направила жалобу компании-производителю.

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