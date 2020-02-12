Родриго Альвес продолжает демонстрировать свою новую фигуру.
Напомним, живой Кен перевоплотился в Барби и теперь предпочитает носить откровенные наряды.
В этот раз Родриго Альвес решил продемонстрировать свои новые силиконовые импланты в провокационном декольте.
Он гуляет по улицам Антверпена (Бельгия) и привлекается внимание прохожих. В ближайшем будущем Родриго планирует сделать еще несколько пластических операций.
Врачи стали чаще отказывать молодому человеку в проведении операций, так как он уже перенес их более 70. Медики не хотят брать на себя ответственность за возможные последствия.
Пластические операции — просто прихоть Родриго, никаких медицинских показаний для манипуляций нет.
Ранее "Правда.Ру" писала о самых неудачных пластических операциях звезд.
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