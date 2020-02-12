Американские ученые совместно с китайскими коллегами выявили связь между функционированием определенного иммунного белкового комплекса и старением организма. По словам ученых, если этот белковый комплекс отключить, время можно будет повернуть вспять и отсрочить процесс старения.

О том, возможно ли остановить процесс старения организма, в интервью "Правде.Ру" рассказал Николай Герасименко, депутат Государственной Думы, академик РАМН.

"Остановить процесс старения просто невозможно, но его можно замедлить.

Во-первых, должны быть генетические предпосылки к высокой продолжительности жизни. Во-вторых, нужно вести правильный, здоровый образ жизни. Также очень важно находиться в равновесии с самим собой и с окружающей средой.

Гармония с самим собой, природой и окружающим миром очень важна, так как бывают стрессы, часто случается так, что человек хочет большего, чем он реально может достичь, тогда он начинает переживать, что может привести к болезням.

Есть определенные профессии, которые позволяют увеличить продолжительность жизни. Очень много долгожителей среди ученых, а также среди музыкантов, когда они живут в гармонии с собой и музыкой. Сложно сказать, но есть некоторые особенности профессиональные, человеческие, чтобы быть долгожителями.

Что касается этого белкового комплекса, который, по словам ученых, можно "отключить", чтобы отсрочить процессы старения, то это пока только гипотеза, которую еще нужно доказать.

Люди еще с древних времен ищут эликсир бессмертия, поэтому все возможно", — заключил эксперт.