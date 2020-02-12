Молодой человек не смог вылететь из Москвы из-за прически и макияжа

25-летний молодой человек из Таджикистана с макияжем и длинными волосами не смог вылететь из Москвы в Краснодар, так как сотрудники столичного аэропорта не допустили его до посадки.

Таджика в женской одежде не пустили на борт самолета

Тоир Назаров — мужчина, но перед сотрудниками аэропорта он предстал в образе женщины. Они решили, что паспорт Назарова оказался в руках его сестры, поэтому не пустили на борт странного пассажира.

Назаров настаивал, что он — мужчина, даже предлагал привести свою маму для доказательства, но сотрудники аэропорта ему не поверили.

Инцидент попал на видео, которое уже появилось в интернете: "В женщине всегда должна быть загадка". По мнению пользователей, молодому человеку нужно было сходить умыться, после чего его бы без проблем пустили на борт самолета.

Некоторые россияне заметили, что раньше мужчин, переодетых в девушек, редко можно было увидеть в общественных местах.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что казах переоделся девушкой и попал в финал конкурса красоты.