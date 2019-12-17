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Источник Правда.Ру

Молодая бабушка из Англии рассказала о секретах своей красоты

Красота

"Вечно молодая" 89-летняя жительница города Ричмонд в Англии раскрыла журналистам секреты своей красоты. О ней пишет издание Daily Mail.

В 2014-м году у Жозефины Левенштейн скончался супруг, с которым она находилась в браке 57 лет. Уже будучи вдовой, женщина стала придерживаться строгого режима дня.

"В 8:30 утра я съедаю на завтрак 2 столовые ложки гранолы или тост с джемом, — пояснила пенсионерка. — Далее я в течение часа гуляю с собакой и потом 10 минут занимаюсь спортом. Обед является моим основным приемом пищи. После него я 1-1,5 часа отдыхаю. Телевизор я смотрю после 5 часов вечера".

Осознанность и регулярный уход за кожей

Также Левенштейн каждый день играет на пианино по два часа. Она пояснила, что для нее это "медитация осознанности".

Не пренебрегает британка и регулярным уходом за кожей лица. Для этого она ежедневно наносит на кожу недорогой крем, причем пользуется одной и той же маркой с молодости.

Темы секрет англия красота ричмонд молодость пенсионерка жозефина левенштейн
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