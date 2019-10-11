Женщина сходила на педикюр и лишилась пальцев

В США, в штате Флорида, женщина отправилась на маникюр в салон красоты города Мелборн, в результате она осталась без левой стопы и пальцев правой ноги.

В ходе процедуры мастер поранил клиенту кожу и занес в рану инфекцию. Когда женщина вернулась домой, ей стало плохо, у нее повысилась температура.

Ее доставили в больницу. Самочувствие женщины значительно ухудшилось, она впала в кому. Врачи не смогли спасти ей пальцы, так как у нее началась гангрена.

Врачи ампутировали ей пальцы и часть стопы. Стоит отметить, что салон отказался компенсировать женщине расходы на лечение. Как сообщил судья, компания, согласно условиям страховки, не должна платить за ущерб, причиненный непрофессиональными действиями работников.

Фото: yandex.com.tr

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