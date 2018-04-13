Названы пять продуктов, которые действительно помогут похудеть

Диетологи назвали пять продуктов, которые являются полезными, и не приведут к набору веса.

Как пишет издание Актуальные Новости, люди, стремящиеся похудеть, зачастую ограничивают себя во многих продуктах, считая, что их употребление отразится на фигуре.

Тем не менее, специалисты советуют употреблять натуральный йогурт, так как он содержит огромное количество белка, кальция и полезных бактерий. Белое мясо птицы также не следует исключать из рациона, а порция не должна превышать размера человеческой ладони.

Рыба и морепродукты также являются необходимыми для рациона. А ежедневные завтраки из овсянки позволят насытить организм без вреда для талии, а также являются легкой едой для желудка.

"Правда.Ру" ранее писала, что снижение веса связано с резкими изменениями в составе микрофлоры кишечника. Активные вещества, содержащиеся в черном чае, стимулировали рост некоторых полезных бактерий и подавляли микробы.

Кстати, недавно группа ученых из Бразилии заявила, что ими был раскрыт секрет ожирения. На научной конференции они презентовали результаты исследования, согласно которому к быстрому набору лишнего веса приводит изменение микрофлоры кишечника и гибель специфических нейронов в гипоталамусе.

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