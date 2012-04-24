Популярная российская певица Лолита Милявская опубликовала в Instagram видеоролик, в котором она демонстрирует свою фигуру в купальнике.
У артистки очень плотный график, но она находит время для посещения бассейна и тренировок.
Артистка признается, что она обращалась за помощью к врачу-эндокринологу.
Врач помог ей улучшить свое самочувствие.
Стоит отметить, что в жизни Милявской появился новый мужчина. Он занимается бизнесом. В январе Лолита отдохнула в Израиле, но на публике с новым избранником еще не появлялась.
ТСЖ "Таганская площадь" судится с известной певицей Лолитой, намереваясь взыскать с нее долг в 486 тысяч рублей. Как передает Life News, сама же артистка заявила, что не является членом ТСЖ, а документы вовсе фальшивые. Завтра, 25 апреля, в Басманном суде столицы пройдет предварительное слушание по иску.
Сумма иска состоит из вступительного взноса в ТСЖ, целевых платежей по благоустройству за 2009 год, членских взносов за 2010-2011 годы, оплату услуг юриста в сумме 150 тысяч рублей, уточняет "Росбалт". ТСЖ обвиняет Лолиту Милявскую в уклонении от уплаты коммунальных услуг, а также взносов в товарищество.
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Пентхаус певицы находится в доме на улице Большие Каменщики, который обслуживает товарищество собственников жилья "Таганская площадь", сообщает "Лига Новости".
"Я попросту не состою в этом ТСЖ: протоколы о моем вступлении были подделаны, — прокомментировала ситуцию певица. — Не представляете, как я устала от этой волокиты. Они уже сами запутались в своей лжи".
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По словам адвоката Лолиты, "Милявская оплачивает платежи на содержание и ремонт дома соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество, оплачивать содержание администрации ТСЖ — управляющего, юриста, бухгалтера, накладные расходы Лолита не согласна".
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