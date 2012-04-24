Лолита Милявская похвасталась своей фигурой в купальнике

Популярная российская певица Лолита Милявская опубликовала в Instagram видеоролик, в котором она демонстрирует свою фигуру в купальнике.

У артистки очень плотный график, но она находит время для посещения бассейна и тренировок.

Похудеть помог не спорт

Артистка признается, что она обращалась за помощью к врачу-эндокринологу.

Врач помог ей улучшить свое самочувствие.

Стоит отметить, что в жизни Милявской появился новый мужчина. Он занимается бизнесом. В январе Лолита отдохнула в Израиле, но на публике с новым избранником еще не появлялась.

Ранее "Правда.Ру" писала о конфликте певицы с коммунальщиками.

Коммунальщики требуют от Лолиты полмиллиона рублей