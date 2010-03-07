Титул "Миссис Россия 2020" завоевала жительница Сургута

Жительница Сургута Мария Карась стала победительницей Всероссийского конкурса Miss & Mrs. Supermodel Worldwide Russia 2020, финал которого состоялся 14 марта в Сочи.

Вместе с Марией за этот титул боролась 21 девушка из разных регионов России.

В номинации "Миссис" победа досталась Марии Карась, а в категории "Мисс" — Екатерине Беляевой из Ижевска. В настоящее время Мария и Екатерина готовятся представлять нашу страну на мировом конкурсе красоты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в 2010 году модель из Екатеринбурга Ирина Антоненко завоевала титул "Мисс Россия-2010".

Титул "Мисс Россия-2010" завоевала жительница Екатеринбурга

Победительницей конкурса "Мисс Россия-2010" стала модель из Екатеринбурга Ирина Антоненко. Помимо почетного титула и короны она получила 100 тысяч долларов и право представить Россию на предстоящем конкурсе "Мисс Мира".

Первой вице-мисс стала жительница Татарстана Ирина Шарипова, второй вице-мисс названа Ольга Кононенко из Челябинска. Обе вице-мисс, помимо титулов, получили возможность бесплатного обучения в любом учебном заведении мира на их выбор.

После первого этапа состязания, где конкурсантки дефилировали в купальниках, были выбраны 15 лучших из них. На втором этапе они вышли на подиум уже в шикарных платьях молодых дизайнеров. Кроме того, был выход и в вечерних платьях, по традиции предоставленных модельером Валентином Юдашкиным.

Финальным испытанием для девушек стал интеллектуальный конкурс: каждой из участниц был задан вопрос, а жюри оценивало чувство юмора и знания будущей "Мисс России".