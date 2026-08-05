Работодатели в Киргизии не смогут запрашивать данные о семейной жизни кандидатов

В Киргизии запретили дискриминацию по половому признаку при трудоустройстве и ввели квоты на представительство мужчин и женщин в госсекторе. Об этом определяют поправки в Трудовой и Уголовный кодексы, а также закон о равных возможностях, которые утвердил президент Садыр Жапаров.

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Новые правила касаются всех работодателей страны, а также сотрудников государственных учреждений и органов местного самоуправления. Теперь компаниям запрещено указывать требования к полу в вакансиях и запрашивать у кандидатов сведения о личной жизни, планах на брак или рождение детей.

Квоты и ответственность

Для государственных структур установлен предельный лимит представительства одного пола. Доля мужчин или женщин в общем составе сотрудников, включая руководящие должности, не может превышать 70%.

Сфера Новое условие / ограничение Госслужба и МСУ Лимит одного пола — не более 70% штата и руководства Найм персонала Запрет на требования к полу и вопросы о семье/детях Правопорядок Наказание до 2 лет лишения свободы за дискриминацию по полу

В Уголовный кодекс внесена норма, предусматривающая ответственность за нарушение прав граждан по признаку пола. Если такие действия причинят значительный вред, виновным грозит срок до двух лет лишения свободы.

Изменения вступили в силу после утверждения закона президентом Киргизии.