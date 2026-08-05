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Экспорт молочной продукции из Киргизии за полгода превысил 19 тысяч тонн

Киргиизия

За январь-июнь 2026 года экспорт молочной продукции из Киргизии составил 19 915,55 тонны. Данные опубликовало Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики. База сравнения с предыдущими периодами в сообщении ведомства не указана.

Пасущееся стадо коров на зеленом лугу с видом на деревню
Фото: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены
Пасущееся стадо коров на зеленом лугу с видом на деревню

Структура поставок молочной продукции распределилась следующим образом: мороженое — 2 339 тонн, сыр — 674,54 тонны, кисломолочная продукция (кумыс, курут) — 197,77 тонны, молочная сыворотка — 189 тонн, сливочное масло — 100,56 тонны. Товары поставлялись в страны ЕАЭС и за их пределы.

Отдельно сообщается об экспорте натурального меда: за тот же период отгружено 228,84 тонны. Министерство подчёркивает приоритет развития глубокой переработки сельхозссырца и повышения экспортного потенциала агропромышленного комплекса с ориентацией на стандарты мировых рынков.

Структура экспорта молочной продукции (январь-июнь 2026 г.)

Продукт Объём, тонн
Мороженое 2 339
Сыр 674,54
Кисломолочная продукция (кумыс, курут) 197,77
Молочная сыворотка 189
Сливочное масло 100,56

По оценке аграрного эксперта Виктор Смирнов, опубликованные абсолютные значения без динамики по годам не позволяют судить о трендах, однако сам набор позиций — от сыворотки до сыра и мороженого — указывает на наличие разнообразной перерабатывающей базы, способной работать на внешние рынки.

Экспертная оценка: аграрный эксперт — Виктор Иванович Смирнов.

Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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