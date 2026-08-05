Экспорт молочной продукции из Киргизии за полгода превысил 19 тысяч тонн

За январь-июнь 2026 года экспорт молочной продукции из Киргизии составил 19 915,55 тонны. Данные опубликовало Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики. База сравнения с предыдущими периодами в сообщении ведомства не указана.
Структура поставок молочной продукции распределилась следующим образом: мороженое — 2 339 тонн, сыр — 674,54 тонны, кисломолочная продукция (кумыс, курут) — 197,77 тонны, молочная сыворотка — 189 тонн, сливочное масло — 100,56 тонны. Товары поставлялись в страны ЕАЭС и за их пределы.
Отдельно сообщается об экспорте натурального меда: за тот же период отгружено 228,84 тонны. Министерство подчёркивает приоритет развития глубокой переработки сельхозссырца и повышения экспортного потенциала агропромышленного комплекса с ориентацией на стандарты мировых рынков.
|Продукт
|Объём, тонн
|Мороженое
|2 339
|Сыр
|674,54
|Кисломолочная продукция (кумыс, курут)
|197,77
|Молочная сыворотка
|189
|Сливочное масло
|100,56
По оценке аграрного эксперта Виктор Смирнов, опубликованные абсолютные значения без динамики по годам не позволяют судить о трендах, однако сам набор позиций — от сыворотки до сыра и мороженого — указывает на наличие разнообразной перерабатывающей базы, способной работать на внешние рынки.
Экспертная оценка: аграрный эксперт — Виктор Иванович Смирнов.
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