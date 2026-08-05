В Киргизии возбудили дела из-за ущерба при строительстве дорог к Жыргалану

Генеральная прокуратура Киргизии возбудила два уголовных дела по факту хищения бюджетных средств при строительстве и ремонте дорог. По данным ведомства, ущерб государству превысил 171 млн сомов.
Разбирательства касаются работ в двух локациях: строительства дороги к горнолыжной базе "Жыргалан" в Ак-Суйском районе и отсыпки гравием участка Каркыра — Турук — Сары-Жаз в Тюпском районе. Субподрядчиком на этих объектах выступила компания ОсОО "Д.Т.", которую привлекли дорожно-эксплуатационные предприятия №11 и №4, а также государственное предприятие "Кыргызавтожол-Түндүк".
Проверка установила, что ОсОО "Д.Т." не обладала техническим обеспечением, финансовыми ресурсами и опытом для выполнения таких задач. Несмотря на это, ответственные лица перевели бюджетные деньги компании без гарантийного обеспечения и подтверждающих документов. Средства были потрачены не на дорожные работы.
Уголовные дела возбуждены по статьям 337 ("Злоупотребление должностным положением") и 210 ("Присвоение или растрата вверенного имущества") Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Следственные действия продолжаются.
По оценке юриста по государственным закупкам Алексея Никитина, передача средств подрядчику без надлежащего гарантийного обеспечения и документов о выполнении работ является грубым нарушением регламентов закупок и финансового контроля.
Экспертная оценка: юрист по государственным закупкам — Алексей Никитин.
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