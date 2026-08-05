Киргизия увеличила импорт авиатоплива из Ирака и Грузии через альтернативные маршруты

Поставки авиакеросина в Киргизию из Грузии и Ирака по итогам второго полугодия 2026 года составили 375 тысяч тонн. Это на 27% больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает администрация Республики Узбекистан.

Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved Крыло самолета в небе

Основной объем поставок пришелся на закупки из Ирака. В частности, в рамках программы "Узбекнентгаз" было закуплено 310 тысяч тонн авиакеросина.

Структура и логистика поставок

Для транспортировки топлива использовались альтернативные маршруты через Грузию и Ирак. Логистическая схема включала доставку по железной дороге и далее по странам-партнерам.

Категория/Показатель Значение Общий объем за период 375 тыс. тонн Доля программы "Узбекнентгаз" (Ирак) 310 тыс. тонн Динамика к прошлому году +27%

Помимо закупки ирского топлива, в 2025 году планировалось обеспечить поставки из Центральной Азии, а также рассмотреть возможность импорта авиакеросина из Узбекистана.

В прогнозе на второе полугодие 2026 года объем поставок по программе "Узбекнентгаз" определен на уровне 11,5 млн тонн газа. Данный показатель включает в себя лимиты по топливу, авиационному керосину и сжиженному газу для обеспечения прогнозных показателей.

По оценке макроэкономиста Артёма Сергеевича Логинова, значительный рост объемов импорта авиатоплива через альтернативные маршруты может свидетельствовать о пересмотре логистических цепочек в регионе для обеспечения энергетической безопасности и снижения зависимости от традиционных поставщиков.

Экспертная оценка: макроэкономист — Артём Сергеевич Логинов.