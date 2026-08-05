Поставки авиакеросина в Киргизию из Грузии и Ирака по итогам второго полугодия 2026 года составили 375 тысяч тонн. Это на 27% больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает администрация Республики Узбекистан.
Основной объем поставок пришелся на закупки из Ирака. В частности, в рамках программы "Узбекнентгаз" было закуплено 310 тысяч тонн авиакеросина.
Для транспортировки топлива использовались альтернативные маршруты через Грузию и Ирак. Логистическая схема включала доставку по железной дороге и далее по странам-партнерам.
|Категория/Показатель
|Значение
|Общий объем за период
|375 тыс. тонн
|Доля программы "Узбекнентгаз" (Ирак)
|310 тыс. тонн
|Динамика к прошлому году
|+27%
Помимо закупки ирского топлива, в 2025 году планировалось обеспечить поставки из Центральной Азии, а также рассмотреть возможность импорта авиакеросина из Узбекистана.
В прогнозе на второе полугодие 2026 года объем поставок по программе "Узбекнентгаз" определен на уровне 11,5 млн тонн газа. Данный показатель включает в себя лимиты по топливу, авиационному керосину и сжиженному газу для обеспечения прогнозных показателей.
По оценке макроэкономиста Артёма Сергеевича Логинова, значительный рост объемов импорта авиатоплива через альтернативные маршруты может свидетельствовать о пересмотре логистических цепочек в регионе для обеспечения энергетической безопасности и снижения зависимости от традиционных поставщиков.
Экспертная оценка: макроэкономист — Артём Сергеевич Логинов.
Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.