Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Физики из Луизианы узнали, что произойдёт, если 7 миллиардов людей прыгнут одновременно
Мох, желтые листья и слабые перцы исчезнут: простой способ восстановить почву на участке за один сезон
Избыток порошка делает вещи грязнее: эксперты объяснили, почему привычная дозировка не работает
Элегантный десерт с необычным оттенком: рецепт плотного кунжутного пудинга для семейного чаепития
Токсины вместо пользы: заготовка дикоросов вблизи определенных зон сделает их ядовитыми
Осужденные из Перми очищают реку Мулянка от нефтепродуктов
Обновленный мост в Вытегре обеспечит транспортную доступность района
В Северодвинске реабилитируют детей с нарушениями речи и моторики
Сверхмассивная чёрная дыра отвергла часть вещества при поглощении звезды

Животноводы Киргизии получат кредиты под 3% на развитие племенного дела

Киргиизия

Животноводы Киргизии могут получить кредиты под 3% годовых на развитие племенного дела. Программу утвердил Кабинет министров Кыргызской Республики.

Коровы на пастбище
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Коровы на пастбище

Средства выделяются через ОАО «Айыл Банк» и ОАО «Элдик Банк». Максимальная сумма займа составляет 20 млн сомов.

Параметр Условие
Срок финансирования до 60 месяцев
Льготный период до 12 месяцев
Ставка 3% годовых

Право на льготное кредитование имеют хозяйства, которые занимаются следующими направлениями:

  • племенное животноводство и разведение птицы;
  • импорт племенного скота;
  • специализация на искусственном осеменении;
  • разведение и продажа племенных животных, а также кормов, семян, яиц и лошадей.

По оценке аграрного эксперта Виктора Ивановича Смирнова, фиксированная низкая ставка может стимулировать обновление генетического фонда скота в Киргизии, однако итоговая доступность средств будет зависеть от требований банков к залоговому обеспечению.

Программа предусматривает использование высокопродуктивного скота и помощь в подборе подходящих животных для разведения.

Экспертная оценка: аграрный эксперт — Виктор Иванович Смирнов.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Кабачковые блины больше не будут рваться: раскрыт секрет идеальной тонкости и нежности теста
Еда и рецепты
Кабачковые блины больше не будут рваться: раскрыт секрет идеальной тонкости и нежности теста
Огурцы будут хрустеть до самой весны: запомните эти 4 правила идеальной домашней засолки
Еда и рецепты
Огурцы будут хрустеть до самой весны: запомните эти 4 правила идеальной домашней засолки
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
Военные новости
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
Популярное
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу

Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.

Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Грядка включила турборежим: одна ложка на ведро поможет перцам налиться мясистой сладостью
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
За кулисами обвала евро: план поддержки йены выявил уязвимость долга США Любовь Степушова Европейская мечта с привкусом бедности: торговый кризис в Армении зашел в опасную фазу Андрей Николаев Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Не холод старит образ, а неудачная шапка: 10 вязаных моделей помогут выглядеть моложе
Не холод старит образ, а неудачная шапка: 10 вязаных моделей помогут выглядеть моложе
Последние материалы
Животноводы Киргизии получат кредиты под 3% на развитие племенного дела
В Мелитополе нашли мясо неизвестного происхождения в общепите
В Казахстане долги по займам под залог личных вещей больше не будут влиять на кредитный рейтинг
Две трети новых объектов в Набережных Челнах оказались заводами и складами
Доля качественных автомобильных дорог в ХМАО достигла 82 процентов
Узбекистан передал Киргизии два населенных пункта в обмен на равноценные участки земли
Иследователи Казахстана рассказали, как люди в древности спасали от жары
Наука может многое, но не это: сейсмический удар по Венесуэле доказал в очередной раз
Узбекистан наращивает выпуск авиакеросина из-за роста числа международных рейсов
Азербайджан переносит банк данных по домашнему насилию в правительственное облако G-cloud
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.