Животноводы Киргизии получат кредиты под 3% на развитие племенного дела

Животноводы Киргизии могут получить кредиты под 3% годовых на развитие племенного дела. Программу утвердил Кабинет министров Кыргызской Республики.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Коровы на пастбище

Средства выделяются через ОАО «Айыл Банк» и ОАО «Элдик Банк». Максимальная сумма займа составляет 20 млн сомов.

Параметр Условие Срок финансирования до 60 месяцев Льготный период до 12 месяцев Ставка 3% годовых

Право на льготное кредитование имеют хозяйства, которые занимаются следующими направлениями:

племенное животноводство и разведение птицы;

импорт племенного скота;

специализация на искусственном осеменении;

разведение и продажа племенных животных, а также кормов, семян, яиц и лошадей.

По оценке аграрного эксперта Виктора Ивановича Смирнова, фиксированная низкая ставка может стимулировать обновление генетического фонда скота в Киргизии, однако итоговая доступность средств будет зависеть от требований банков к залоговому обеспечению.

Программа предусматривает использование высокопродуктивного скота и помощь в подборе подходящих животных для разведения.

Экспертная оценка: аграрный эксперт — Виктор Иванович Смирнов.