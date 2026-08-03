Животноводы Киргизии получат кредиты под 3% на развитие племенного дела

Животноводы Киргизии могут получить кредиты под 3% годовых на развитие племенного дела. Программу утвердил Кабинет министров Кыргызской Республики.
Средства выделяются через ОАО «Айыл Банк» и ОАО «Элдик Банк». Максимальная сумма займа составляет 20 млн сомов.
|Параметр
|Условие
|Срок финансирования
|до 60 месяцев
|Льготный период
|до 12 месяцев
|Ставка
|3% годовых
Право на льготное кредитование имеют хозяйства, которые занимаются следующими направлениями:
По оценке аграрного эксперта Виктора Ивановича Смирнова, фиксированная низкая ставка может стимулировать обновление генетического фонда скота в Киргизии, однако итоговая доступность средств будет зависеть от требований банков к залоговому обеспечению.
Программа предусматривает использование высокопродуктивного скота и помощь в подборе подходящих животных для разведения.
Экспертная оценка: аграрный эксперт — Виктор Иванович Смирнов.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.