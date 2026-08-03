Киргизия планирует запретить понижение статуса особо охраняемых природных территорий

В Киргизии планируют ввести мораторий сроком на 20 лет, который запретит сокращать площади особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и понижать их природоохранный статус.
Ограничения коснутся государственных природных заповедников, национальных парков и иных категорий охраняемых земель. Соответствующий проект указа президента сейчас находится на общественном обсуждении.
Положения проекта предусматривают следующие условия:
|Статус
|Условие/Ограничение
|Запрещено
|Уменьшение площади территорий и понижение их категории охраны на 20 лет.
|Разрешено
|Расширение площадей ООПТ.
|Исключения
|Ликвидация последствий стихийных бедствий; обеспечение гособороны и безопасности (по решению кабинета министров).
По оценке юриста по региональному законодательству и административным вопросам Светланы Владимировны Фёдоровой, введение долгосрочного моратория фиксирует границы заповедных зон, что ограничивает возможность перевода этих земель в иные категории использования через административные механизмы.
Контроль за соблюдением запрета возложили на Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора. Ведомство также получит право предлагать кабинету министров расширение границ охраняемых зон.
Срок вступления документа в силу будет определен после завершения обсуждения и подписания указа президентом.
Экспертная оценка: юрист по региональному законодательству и административным вопросам — Светлана Владимировна Фёдорова.
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