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Киргизия планирует запретить понижение статуса особо охраняемых природных территорий

Киргиизия

В Киргизии планируют ввести мораторий сроком на 20 лет, который запретит сокращать площади особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и понижать их природоохранный статус.

Озеро Сары-Челек, Киргизия
Фото: commons.wikimedia.org by Panpanchik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Озеро Сары-Челек, Киргизия

Ограничения коснутся государственных природных заповедников, национальных парков и иных категорий охраняемых земель. Соответствующий проект указа президента сейчас находится на общественном обсуждении.

Положения проекта предусматривают следующие условия:

Статус Условие/Ограничение
Запрещено Уменьшение площади территорий и понижение их категории охраны на 20 лет.
Разрешено Расширение площадей ООПТ.
Исключения Ликвидация последствий стихийных бедствий; обеспечение гособороны и безопасности (по решению кабинета министров).

По оценке юриста по региональному законодательству и административным вопросам Светланы Владимировны Фёдоровой, введение долгосрочного моратория фиксирует границы заповедных зон, что ограничивает возможность перевода этих земель в иные категории использования через административные механизмы.

Контроль за соблюдением запрета возложили на Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора. Ведомство также получит право предлагать кабинету министров расширение границ охраняемых зон.

Срок вступления документа в силу будет определен после завершения обсуждения и подписания указа президентом.

Экспертная оценка: юрист по региональному законодательству и административным вопросам — Светлана Владимировна Фёдорова.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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