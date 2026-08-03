США вводят визовый залог для граждан Киргизии и еще 49 стран

С 3 августа граждане Киргизии для получения туристических и бизнес-виз категории B-1/B-2 обязаны вносить визовый залог. Требование распространяется на жителей 50 стран, включая Таджикистан, Туркменистан, Грузию и ряд государств Африки, Азии и Латинской Америки.
Сумму залога определяет консульский работник при рассмотрении заявки; максимальный размер выплаты составляет 20 тысяч долларов. Деньги возвращаются заявителю в случае своевременного выезда из США, отказа во въезде или если виза не была использована. При нарушении сроков пребывания средства остаются у властей.
Новые правила вводятся после пилотного проекта, где размер залога был ограничен 15 тысячами долларов. По данным Госдепартамента США, в список стран включены государства с наиболее высоким уровнем нарушений визового режима и превышения сроков пребывания.
По оценке специалиста по таможенному оформлению и импортным операциям Елены Павловны Смирновой, подобные финансовые гарантии создают дополнительный административный барьер для поездок, фактически превращая визовый процесс в залоговую сделку.
Экспертная оценка: таможенный брокер, специалист по таможенному оформлению и импортным операциям — Елена Павловна Смирнова.
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