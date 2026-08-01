Граждане Киргизии и Таджикистана столкнулись с новыми жесткими правилами при оформлении виз в США

С 3 августа граждане Киргизии при оформлении туристических и бизнес-виз B-1/B-2 в США могут столкнуться с требованием внести денежный залог. Сумма обеспечения может достигать 20 тысяч долларов США.
Мера введена Госдепартаментом США для гарантии того, что визитеры покинут страну в установленный срок. Правило распространяется на граждан 50 государств, включая Киргизию и Таджикистан, а также большинство стран Африки.
Порядок применения залога базируется на опыте пилотной программы, где суммы варьировались от 5 до 15 тысяч долларов. Средства возвращаются заявителю после фактического выезда из США при условии соблюдения визового режима.
Параллельно с изменением условий выдачи виз Министерство внутренней безопасности США усилило проверки в аэропортах. По данным The New York Times, в 15 авиаузлах фиксируют задержания иностранных граждан с просроченными документами для выявления лиц, находящихся в стране нелегально.
По оценке макроэкономиста Артёма Логинова, введение залога может создать финансовый барьер для части граждан Киргизии, планирующих поездки, так как сумма до 20 тысяч долларов существенно превышает стандартные расходы на визовое оформление.
Экспертная оценка: макроэкономист — Артём Логинов.
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