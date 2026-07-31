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В Бишкеке начнут массово эвакуировать заброшенные авто и машины с тротуаров

Киргиизия

С 1 августа 2026 года власти Бишкека (Киргизия) начнут массовую принудительную эвакуацию автомобилей, припаркованных с нарушением правил. Под удар попадут не только водители-нарушители, но и владельцы заброшенного транспорта, который годами стоит на улицах города.

Эвакуатор
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Эвакуатор

Рейды затронут жителей всех районов столицы. В приоритете — расчистка тротуаров и пешеходных зон, которые сейчас часто заняты машинами, из-за чего люди вынуждены выходить на проезжую часть. Также эвакуаторы заберут транспорт, блокирующий остановки общественного транспорта, перекрестки и доступ экстренных служб к зданиям.

Особое внимание уделят машинам, которые мешают городским службам: если автомобиль стоит в зоне благоустройства или препятствует ремонту дорог и озеленению, его уберут принудительно.

Категория авто под эвакуацию Причина перемещения
Нарушители правил ПДД Блокировка остановок, переходов и проезжей части
Бесхозный транспорт Длительный простой, замусоривание инфраструктуры
Авто в зонах работ Препятствование санитарной очистке и благоустройству
Машины на тротуарах Ограничение движения пешеходов

Главный итог этих мер — принудительная очистка городского пространства от "мертвого" транспорта и возвращение тротуаров пешеходам.

Для жителей Киргизии, владеющих старыми или неисправными автомобилями, которые долгое время стоят без движения в жилых массивах Бишкека, это сигнал убрать транспорт самостоятельно. В противном случае владельцам придется оплачивать услуги эвакуатора и штрафы.

Поскольку Бишкек является основным узлом для миграционных потоков и здесь сосредоточено множество автомобилей граждан Киргизии, работающих в России и оставляющих технику родственникам на хранение, подобные рейды могут затронуть значительное число семей мигрантов. Машины, которые годами стоят без движения ("склады" во дворах), теперь станут законной целью для эвакуаторов.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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