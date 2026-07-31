В Бишкеке начнут массово эвакуировать заброшенные авто и машины с тротуаров

С 1 августа 2026 года власти Бишкека (Киргизия) начнут массовую принудительную эвакуацию автомобилей, припаркованных с нарушением правил. Под удар попадут не только водители-нарушители, но и владельцы заброшенного транспорта, который годами стоит на улицах города.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Эвакуатор

Рейды затронут жителей всех районов столицы. В приоритете — расчистка тротуаров и пешеходных зон, которые сейчас часто заняты машинами, из-за чего люди вынуждены выходить на проезжую часть. Также эвакуаторы заберут транспорт, блокирующий остановки общественного транспорта, перекрестки и доступ экстренных служб к зданиям.

Особое внимание уделят машинам, которые мешают городским службам: если автомобиль стоит в зоне благоустройства или препятствует ремонту дорог и озеленению, его уберут принудительно.

Категория авто под эвакуацию Причина перемещения Нарушители правил ПДД Блокировка остановок, переходов и проезжей части Бесхозный транспорт Длительный простой, замусоривание инфраструктуры Авто в зонах работ Препятствование санитарной очистке и благоустройству Машины на тротуарах Ограничение движения пешеходов

Главный итог этих мер — принудительная очистка городского пространства от "мертвого" транспорта и возвращение тротуаров пешеходам.

Для жителей Киргизии, владеющих старыми или неисправными автомобилями, которые долгое время стоят без движения в жилых массивах Бишкека, это сигнал убрать транспорт самостоятельно. В противном случае владельцам придется оплачивать услуги эвакуатора и штрафы.

Поскольку Бишкек является основным узлом для миграционных потоков и здесь сосредоточено множество автомобилей граждан Киргизии, работающих в России и оставляющих технику родственникам на хранение, подобные рейды могут затронуть значительное число семей мигрантов. Машины, которые годами стоят без движения ("склады" во дворах), теперь станут законной целью для эвакуаторов.