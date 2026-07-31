Правительство Киргизии и российская сторона согласовали ежемесячные поставки 100 тысяч тонн легких нефтепродуктов (бензин и дизель) до декабря 2026 года. Общий годовой объём — 1,2 млн тонн — в точности соответствует расчётному дефициту république на 2026 год по индикативному балансу. Таким образом, Россия гарантирует покрытие 90-95% потребностей киргизского рынка, оставаясь фактическим монополистом поставок.
Доселе условия поставок формировались краткосрочными соглашениями и зависели от режима российского экспортного запрета. Новый формат закрепляет объём на год вперёд и использует исключение из запрета на вывоз бензина и дизеля, продлённого Москвой до 31 января 2027 года для поставок по межправительственным соглашениям и в рамках гуманитарной помощи.
Официально заявлено, что топливо будет отпускать "по биржевым ценам". Конкретные марки, формула ценообразования, график отгрузки и логистика не раскрыты. По словам первого вице-премьера Данияра Амангельдиева, представители Ассоциации нефтетрейдеров Киргизии планируют ехать в Россию за уточнением этих параметров. От итоговой закупочной цены зависит розничная стоимость бензина и дизеля для населения и бизнеса: на внутреннем рынке она складывается из российской биржевой котировки, таможенных пошлий (нулевых в ЕАЭС), ж/д-тарифов до Бекнабадского НПЗ или нефтебаз и маржи трейдеров.
|Показатель
|Объём, тыс. тонн
|Потребность по индикативному балансу (бензин 650 + дизель 550)
|1 200
|Гарантированные поставки из РФ (100 тыс. тонн в мес.)
|1 200
|Общий годовой спрос республики (оценка минфина/кабмина)
|1 600 — 2 000
|Доля российских поставок в общем спросе
|90-95%
Таблица показывает: новая гарантия Москвы закрывает весь импортный дефицит, заложенный в планирующий документ. Остальной спрос (400-800 тыс. тонн) должен покрываться собственным производством Бекнабадского НПЗ (переработка российского сырья) и альтернативными поставками.
Параллельно Бишкек декларирует расширение географии. Первые партии топлива уже поступили из Беларуси и Китая. Азербайджан подтвердил готовность к поставкам, но объёмы, цены, сроки и логистика не согласованы. До полноценного входа новых игроков на рынок Россия сохраняет леверный контроль над топливной безопасностью Киргизии.
Сделка закрепляетКиризию как гарантированный сбытовый рынок для российских НПЗ на фоне ограничений экспорта в третьи страны. Для Киргизии это снижает риск дефицита и резких скачков цен, но сохраняет полную ценовую и логистическую зависимость от одной стороны. Платежи проходят через российские банки в рублях, что устойчиво работает в текущих условиях. Любое ужесточение российского экспортного режима или рост биржевых котировок внутри РФ мгновенно передастся на киргизские заправки.
Критерий эффективности нового соглашения — динамика розничных цен на АИ-92 и дизель к осени 2026 года при неизменном курсе сома. Если они вырастут быстрее инфляции, значит, "биржевая цена" для Киргизии включает неявную премию за монополию поставщика.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.