Россия обеспечит Киргизию топливом на 95% до конца 2026 года

Россия зафиксировала поставки 1,2 млн тонн топлива в Киргизию до конца 2026 года

Правительство Киргизии и российская сторона согласовали ежемесячные поставки 100 тысяч тонн легких нефтепродуктов (бензин и дизель) до декабря 2026 года. Общий годовой объём — 1,2 млн тонн — в точности соответствует расчётному дефициту république на 2026 год по индикативному балансу. Таким образом, Россия гарантирует покрытие 90-95% потребностей киргизского рынка, оставаясь фактическим монополистом поставок.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Колба с нефтью

Доселе условия поставок формировались краткосрочными соглашениями и зависели от режима российского экспортного запрета. Новый формат закрепляет объём на год вперёд и использует исключение из запрета на вывоз бензина и дизеля, продлённого Москвой до 31 января 2027 года для поставок по межправительственным соглашениям и в рамках гуманитарной помощи.

Цена — главная неизвестная

Официально заявлено, что топливо будет отпускать "по биржевым ценам". Конкретные марки, формула ценообразования, график отгрузки и логистика не раскрыты. По словам первого вице-премьера Данияра Амангельдиева, представители Ассоциации нефтетрейдеров Киргизии планируют ехать в Россию за уточнением этих параметров. От итоговой закупочной цены зависит розничная стоимость бензина и дизеля для населения и бизнеса: на внутреннем рынке она складывается из российской биржевой котировки, таможенных пошлий (нулевых в ЕАЭС), ж/д-тарифов до Бекнабадского НПЗ или нефтебаз и маржи трейдеров.

Баланс 2026 года: потребность и источники

Показатель Объём, тыс. тонн Потребность по индикативному балансу (бензин 650 + дизель 550) 1 200 Гарантированные поставки из РФ (100 тыс. тонн в мес.) 1 200 Общий годовой спрос республики (оценка минфина/кабмина) 1 600 — 2 000 Доля российских поставок в общем спросе 90-95%

Таблица показывает: новая гарантия Москвы закрывает весь импортный дефицит, заложенный в планирующий документ. Остальной спрос (400-800 тыс. тонн) должен покрываться собственным производством Бекнабадского НПЗ (переработка российского сырья) и альтернативными поставками.

Диверсификация на старте

Параллельно Бишкек декларирует расширение географии. Первые партии топлива уже поступили из Беларуси и Китая. Азербайджан подтвердил готовность к поставкам, но объёмы, цены, сроки и логистика не согласованы. До полноценного входа новых игроков на рынок Россия сохраняет леверный контроль над топливной безопасностью Киргизии.

Что это меняет для России и ЕАЭС

Сделка закрепляетКиризию как гарантированный сбытовый рынок для российских НПЗ на фоне ограничений экспорта в третьи страны. Для Киргизии это снижает риск дефицита и резких скачков цен, но сохраняет полную ценовую и логистическую зависимость от одной стороны. Платежи проходят через российские банки в рублях, что устойчиво работает в текущих условиях. Любое ужесточение российского экспортного режима или рост биржевых котировок внутри РФ мгновенно передастся на киргизские заправки.

Ключевые неопределённости

Точная формула "биржевой цены" для киргизской стороны — с учётом премии за отгрузку или по нетто-бэк цене НПЗ.

Распределение 100 тыс. тонн в месяц между бензином и дизелем (сезонность спроса разная).

Готовность азербайджанского и китайского направлений предложить конкурентоспособную альтернативу по цене франко-склад Бишкек/Ош.

Критерий эффективности нового соглашения — динамика розничных цен на АИ-92 и дизель к осени 2026 года при неизменном курсе сома. Если они вырастут быстрее инфляции, значит, "биржевая цена" для Киргизии включает неявную премию за монополию поставщика.