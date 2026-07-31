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Россия направила в Киргизию 1 957 тонн пшеничной муки и растительного масла

Киргиизия

Киргизия получила партию гуманитарной помощи из Российской Федерации объемом 1 957,3 тонны. Груз состоит из пшеничной муки и растительного масла. Поставки организованы через Всемирную продовольственную программу ООН (ВПП ООН).

Подсолнечное масло
Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подсолнечное масло

Помощь распределят между 5 850 семьями, которые числятся в государственной цифровой базе малообеспеченных граждан. Продукты станут частью оплаты за участие жителей в общественных работах под контролем Министерства труда, социального обеспечения и миграции Киргизии (ведомство, отвечающее за социальную защиту и поддержку уязвимых слоев населения).

Условия получения помощи привязаны к конкретным трудовым задачам по развитию инфраструктуры:

  • восстановление систем питьевого водоснабжения и ирригации;
  • укрепление берегов рек и посадка деревьев;
  • мероприятия по адаптации регионов к климатическим изменениям.

Отдельный пакет поддержки предусмотрен для людей с инвалидностью.

Показатель Значение
Общий объем груза 1 957,3 тонны
Количество пшеничной муки 1 755 тонн
Объем растительного масла 202,3 тонны
Число семей-получателей более 5 850
Норма на одну семью 300 кг муки и 30 л масла

Помимо продуктов от ВПП ООН, участники проектов получат денежные выплаты напрямую через Министерство труда Киргизии.

Эта поставка подтверждает сохранение механизмов прямой поддержки населения Киргизии со стороны России. Использование продовольственного ресурса для стимулирования общественных работ позволяет объединить гуманитарную помощь с развитием местной инфраструктуры, что косвенно влияет на социальную стабильность в стране.

Автор Маргарита Кичерова
Маргарита Кичерова — журналист, педагог, корреспондент видеостудии Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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