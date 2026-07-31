Киргизия, Казахстан и Узбекистан поддерживают создание общего визового режима

Киргизия предложила ввести единую туристическую визу для Центральной Азии

Президент Киргизии Садыр Жапаров выступил с инициативой создания общего визового режима для иностранных туристов, желающих посетить страны Центральной Азии. Предложение обсуждалось на встрече глав государств региона и Азербайджана в Бишкеке. Цель меры — упростить доступ туристов к памятникам Великого шелкового пути и природным объектам региона.

Фото: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены Консультация в офисе: пожилой мужчина изучает документы, сотрудник работает со смартфоном

Проект уже получил поддержку от президентов Казахстана и Узбекистана. Теперь Киргизия ждет согласия остальных участников регионального объединения, чтобы перевести идею в плоскость реализации.

Инфраструктура и энергетика

Помимо туризма, власти Киргизии сосредоточены на разблокировке транспортных коридоров. В центре внимания находится строительство железной дороги "Китай-Киргизия-Узбекистан". Эта магистраль должна изменить логистику в регионе, сократив путь товаров из Китая в Европу и Ближний Восток.

В энергетическом секторе основным проектом остается Камбаратинская ГЭС-1. Постройку станции ведут совместно Киргизия, Казахстан и Узбекистан. Также стороны подтвердили договоренности по взаимным поставкам электроэнергии для стабилизации энергосистем.

Сфера Основной проект/инициатива Транспорт Железная дорога Китай-Киргизия-Узбекистан Энергетика Камбаратинская ГЭС-1 (совместно с Казахстаном и Узбекистаном) Туризм Единая туристическая виза для стран Центральной Азии

Реализация этих проектов позволит Киргизии выйти из географической изоляции, превратив страну в важный транспортный узел между Китаем и рынками Запада.

Влияние на отношения с Россией

Развитие железной дороги "Китай-Киргизия-Узбекистан" и запуск единой визы могут косвенно повлиять на торговые потоки в рамках ЕАЭС. Создание новых маршрутов через Киргизию может диверсифицировать логистику российских товаров, идущих из Китая, или создать конкуренцию существующим путям. Кроме того, упрощение визового режима для туристов повысит общую привлекательность региона, что может увеличить поток путешественников, использующих российские авиаперевозчики.

Следующий этап согласований по этим вопросам пройдет 8 октября 2026 года на саммите в городе Аваза (Туркменистан).