Цифровой портал упростит регистрацию кандидатов в местные органы власти Киргизии

В Киргизии вводят систему электронного учета для кандидатов в члены местного самоуправления. Теперь претенденты на муниципальные должности смогут подавать документы через единый цифровой портал, что исключает необходимость личного посещения регистрационных органов.
Изменения закреплены в законе №135 "О выборах президента Киргизии и депутатов Жогорку Кенеша" (парламента страны). Документ был принят 28 июля 2026 года, а вступил в силу 24 июля того же года. Решение направлено на упрощение бюрократических процедур при регистрации кандидатов.
Новый порядок затрагивает всех граждан Киргизии, планирующих баллотироваться на муниципальный уровень власти, а также профильные избирательные комиссии.
|Процедура
|Как было/стало (по закону №135)
|Подача документов
|Возможна через единый цифровой портал
|Сбор подписей
|Допускается использование электронных форм
|Проверка данных
|Осуществляется в автоматическом режиме через государственные базы
Главный результат цифровизации — сокращение времени на регистрацию кандидатов и снижение риска ошибок при подаче бумажных пакетов документов.
Помимо технических аспектов, закон уточняет требования к кандидатам и процедуру их отсева:
Данное решение не оказывает прямого влияния на отношения России и Киргизии, так как касается исключительно внутреннего административного устройства и муниципальных выборов внутри республики.
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