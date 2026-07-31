Цифровой портал упростит регистрацию кандидатов в местные органы власти Киргизии

В Киргизии вводят систему электронного учета для кандидатов в члены местного самоуправления. Теперь претенденты на муниципальные должности смогут подавать документы через единый цифровой портал, что исключает необходимость личного посещения регистрационных органов.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Люди обсуждают бюллетень у ящика для голосования на выборах

Изменения закреплены в законе №135 "О выборах президента Киргизии и депутатов Жогорку Кенеша" (парламента страны). Документ был принят 28 июля 2026 года, а вступил в силу 24 июля того же года. Решение направлено на упрощение бюрократических процедур при регистрации кандидатов.

Новый порядок затрагивает всех граждан Киргизии, планирующих баллотироваться на муниципальный уровень власти, а также профильные избирательные комиссии.

Процедура Как было/стало (по закону №135) Подача документов Возможна через единый цифровой портал Сбор подписей Допускается использование электронных форм Проверка данных Осуществляется в автоматическом режиме через государственные базы

Главный результат цифровизации — сокращение времени на регистрацию кандидатов и снижение риска ошибок при подаче бумажных пакетов документов.

Помимо технических аспектов, закон уточняет требования к кандидатам и процедуру их отсева:

Регистрация: Кандидаты и партии подают заявки через портал; при этом допускается использование оригинальных банковских документов.

Кандидаты и партии подают заявки через портал; при этом допускается использование оригинальных банковских документов. Отсев: Регистрационные органы могут отклонить заявку, если кандидат не соответствует установленным требованиям или предоставил недостоверные сведения.

Регистрационные органы могут отклонить заявку, если кандидат не соответствует установленным требованиям или предоставил недостоверные сведения. Сроки подачи: Заявления принимаются в течение 50 календарных дней до дня выборов. Срок рассмотрения каждой заявки составляет 10 дней.

Заявления принимаются в течение 50 календарных дней до дня выборов. Срок рассмотрения каждой заявки составляет 10 дней. Агитация: Политические партии должны начать предвыборную кампанию не позднее трех агитационных периодов до начала официального цикла.

Данное решение не оказывает прямого влияния на отношения России и Киргизии, так как касается исключительно внутреннего административного устройства и муниципальных выборов внутри республики.