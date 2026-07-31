Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Атаки беспилотников на КТК вынудили Тенгизшевройл сменить маршрут экспорта
Россия направила в Киргизию 1 957 тонн пшеничной муки и растительного масла
Облицовка фасада без ошибок: что скрывают продавцы материалов и почему стены начинают гнить
Рубашка вместо платья и аксессуар: секреты образов, которые покоряют в 2026 году
Владельцы земель обязаны немедленно уничтожать борщевик Сосновского
Жители Ташкента направили 39 100 сообщений о сбоях электроснабжения через бота
Узбекистан зафиксировал падение добычи природного газа на 16,4% в первом полугодии 2026 года
Трещины на лапах собаки: 7 скрытых причин, которые нельзя игнорировать
Пациенток Новосибирского перинатального центра направят в другие роддома региона в августе

Цифровой портал упростит регистрацию кандидатов в местные органы власти Киргизии

Киргиизия

В Киргизии вводят систему электронного учета для кандидатов в члены местного самоуправления. Теперь претенденты на муниципальные должности смогут подавать документы через единый цифровой портал, что исключает необходимость личного посещения регистрационных органов.

Люди обсуждают бюллетень у ящика для голосования на выборах
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Люди обсуждают бюллетень у ящика для голосования на выборах

Изменения закреплены в законе №135 "О выборах президента Киргизии и депутатов Жогорку Кенеша" (парламента страны). Документ был принят 28 июля 2026 года, а вступил в силу 24 июля того же года. Решение направлено на упрощение бюрократических процедур при регистрации кандидатов.

Новый порядок затрагивает всех граждан Киргизии, планирующих баллотироваться на муниципальный уровень власти, а также профильные избирательные комиссии.

Процедура Как было/стало (по закону №135)
Подача документов Возможна через единый цифровой портал
Сбор подписей Допускается использование электронных форм
Проверка данных Осуществляется в автоматическом режиме через государственные базы

Главный результат цифровизации — сокращение времени на регистрацию кандидатов и снижение риска ошибок при подаче бумажных пакетов документов.

Помимо технических аспектов, закон уточняет требования к кандидатам и процедуру их отсева:

  • Регистрация: Кандидаты и партии подают заявки через портал; при этом допускается использование оригинальных банковских документов.
  • Отсев: Регистрационные органы могут отклонить заявку, если кандидат не соответствует установленным требованиям или предоставил недостоверные сведения.
  • Сроки подачи: Заявления принимаются в течение 50 календарных дней до дня выборов. Срок рассмотрения каждой заявки составляет 10 дней.
  • Агитация: Политические партии должны начать предвыборную кампанию не позднее трех агитационных периодов до начала официального цикла.

Данное решение не оказывает прямого влияния на отношения России и Киргизии, так как касается исключительно внутреннего административного устройства и муниципальных выборов внутри республики.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона
Цветы и растения
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона
Смелость перешла все границы: Потап в Юрмале заставил Пугачёву почувствовать себя неловко
Шоу-бизнес
Смелость перешла все границы: Потап в Юрмале заставил Пугачёву почувствовать себя неловко
Новый план объединения земель Руси обеспечит долгосрочный мир на бывшей Украине
Новости Украины
Новый план объединения земель Руси обеспечит долгосрочный мир на бывшей Украине
Популярное
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки

Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.

Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
Новый план объединения земель Руси обеспечит долгосрочный мир на бывшей Украине
Экспериментальный внедорожник «Тигр» на базе БТР-60 доступен за 1,2 млн рублей
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Последние материалы
Гибридный внедорожник M-Hero II готовится к выходу на российский рынок
Пригоревший жир больше не проблема: неожиданный метод защиты плиты, о котором знают единицы
Знаменитый бренд возвращает лидерство: японский минивэн обрушил цены на семейные авто в России
Гибридный Haval H6 получил сертификат для продаж в Казахстане и странах ЕАЭС
Один продукт из кухонного шкафа избавит печень от горечи и сделает ее удивительно нежной
Земные правила там не работают: почему на далеком спутнике даже плавание становится невозможным
Опасность прячется в блеске ягод: микотоксины из почвы разрушат внутренние органы
Новые правила для топлива вступают в силу: экспорт бензина и дизеля временно прекращается
Покупка мечты превращается в ловушку: вскрылась схема, которая делает машины "моложе"
От Дербента до Магаса: маршрут по Северному Кавказу, который удивит даже опытных туристов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.