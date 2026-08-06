В Казахстане пресекли четыре случая незаконной добычи и переработки золота

С начала года в Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях пресекли четыре случая незаконной добычи и переработки золота.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Золотые самородки в руках

МВД сообщило, что массового ввоза специализированной техники для нелегального старательства не зафиксировано.

Действия нарушителей могут квалифицировать по статьям уголовного кодекса РК за кражу, незаконное проникновение на охраняемый объект и незаконный оборот драгоценных металлов. Максимальный срок лишения свободы по этим статьям составляет 10 лет.

Вопрос находится на контроле руководства министерства.