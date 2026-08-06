В Казахстане пресекли четыре случая незаконной добычи и переработки золота

С начала года в Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях пресекли четыре случая незаконной добычи и переработки золота.
МВД сообщило, что массового ввоза специализированной техники для нелегального старательства не зафиксировано.
Действия нарушителей могут квалифицировать по статьям уголовного кодекса РК за кражу, незаконное проникновение на охраняемый объект и незаконный оборот драгоценных металлов. Максимальный срок лишения свободы по этим статьям составляет 10 лет.
Вопрос находится на контроле руководства министерства.
Традиционная японская система ухода позволяет добиться салонного эффекта без использования химии, фокусируясь на бережном очищении и стимуляции фолликулов.