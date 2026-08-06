Казахстан впервые за год отправил серебро в Китай

Товарооборот Казахстана и Китая в первом полугодии 2026 года вырос на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $16,6 млрд. Данные опубликовал Комитет государственных доходов (КГД).

Фото: Openverse by sprottmoney, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Слитки серебра

Основной прирост обеспечил экспорт из Казахстана: в денежном выражении он увеличился на 10,4% до $7,5 млрд, а в натуральном — на 17%, составив 9,9 млн тонн.

В структуре экспорта зафиксирован рост поставок сельскохозяйственной продукции и некоторых металлов. Поставки комбикорма для животных и подсолнечного масла выросли в 1,6 раза (до 1,9 млн тонн и 176,5 тыс. тонн соответственно), а экспорт семян рапса, подсолнечника, льна и сафлора увеличился в 1,8 раза до 420,9 тыс. тонн. Поставки меди выросли на 30,5% (до 4,5 млн тонн), ферросплавов — на 12% (до 553,3 тыс. тонн). Впервые за год в Китай было отгружено серебро в объеме 47 тонн.

Ряд позиций показал отрицательную динамику. Поставки нефти сократились на 31,4% до 1,1 млн тонн. Снизились объемы экспорта урана (на 22% до 4,3 тыс. тонн) и ТВЭЛов (на 12,5% до 196 ед.). Также зафиксировано снижение поставок меди в определенной категории товаров на 25,7% до 917,6 тыс. тонн.

Структура импорта из КНР

Импорт из Китая в денежном выражении вырос на 8,4% до $9,1 млрд, хотя в натуральном объеме зафиксировано снижение на 1,6% (до 2,9 млн тонн).

Категория товаров Динамика / Значение Железнодорожные локомотивы в 12,3 раза (до 135 ед.) Срезанные цветы в 2,9 раза (42,4 млн шт.) Двигатели внутреннего сгорания в 2 раза (77,6 тыс. ед.) Автозапчасти и кузова +48% (89,9 тыс. тонн) Компьютеры, смартфоны, планшеты +14,2% (5,6 млн ед.) Автомобили -23,9% (87,9 тыс. тонн) Овощи и фрукты -16% (262,5 тыс. тонн) Спецтехника в 1,9 раза ниже (431,5 тыс. ед.)

По оценке финансового аналитика Никиты Андреевича Волкова, разрыв между ростом стоимости импорта и снижением его физического объема может указывать на изменение структуры закупок в пользу более дорогостоящих технологических компонентов или на влияние ценовых факторов.

Экспертная оценка: финансовый аналитик — Никита Андреевич Волков.