Товарооборот Казахстана и Китая в первом полугодии 2026 года вырос на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $16,6 млрд. Данные опубликовал Комитет государственных доходов (КГД).
Основной прирост обеспечил экспорт из Казахстана: в денежном выражении он увеличился на 10,4% до $7,5 млрд, а в натуральном — на 17%, составив 9,9 млн тонн.
В структуре экспорта зафиксирован рост поставок сельскохозяйственной продукции и некоторых металлов. Поставки комбикорма для животных и подсолнечного масла выросли в 1,6 раза (до 1,9 млн тонн и 176,5 тыс. тонн соответственно), а экспорт семян рапса, подсолнечника, льна и сафлора увеличился в 1,8 раза до 420,9 тыс. тонн. Поставки меди выросли на 30,5% (до 4,5 млн тонн), ферросплавов — на 12% (до 553,3 тыс. тонн). Впервые за год в Китай было отгружено серебро в объеме 47 тонн.
Ряд позиций показал отрицательную динамику. Поставки нефти сократились на 31,4% до 1,1 млн тонн. Снизились объемы экспорта урана (на 22% до 4,3 тыс. тонн) и ТВЭЛов (на 12,5% до 196 ед.). Также зафиксировано снижение поставок меди в определенной категории товаров на 25,7% до 917,6 тыс. тонн.
Импорт из Китая в денежном выражении вырос на 8,4% до $9,1 млрд, хотя в натуральном объеме зафиксировано снижение на 1,6% (до 2,9 млн тонн).
|Категория товаров
|Динамика / Значение
|Железнодорожные локомотивы
|в 12,3 раза (до 135 ед.)
|Срезанные цветы
|в 2,9 раза (42,4 млн шт.)
|Двигатели внутреннего сгорания
|в 2 раза (77,6 тыс. ед.)
|Автозапчасти и кузова
|+48% (89,9 тыс. тонн)
|Компьютеры, смартфоны, планшеты
|+14,2% (5,6 млн ед.)
|Автомобили
|-23,9% (87,9 тыс. тонн)
|Овощи и фрукты
|-16% (262,5 тыс. тонн)
|Спецтехника
|в 1,9 раза ниже (431,5 тыс. ед.)
По оценке финансового аналитика Никиты Андреевича Волкова, разрыв между ростом стоимости импорта и снижением его физического объема может указывать на изменение структуры закупок в пользу более дорогостоящих технологических компонентов или на влияние ценовых факторов.
Экспертная оценка: финансовый аналитик — Никита Андреевич Волков.
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