Штормовая погода с ливнями и градом обрушится на большую часть Казахстана

В четверг, 6 августа, на большей части территории Казахстана ожидается штормовая погода с дождями, грозами и сильным ветром. По данным "Казгидромета", в ряде регионов возможны ливни и град.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Городской дождь

Наиболее интенсивные осадки прогнозируются на востоке страны, в горных районах юго-востока, а ночью — в северных и центральных областях. В Астане ночью ожидаются дождь и гроза; в Алматы возможны небольшие осадки, но в горах Иле Алатау прогнозируют сильные ливни и град.

Штормовое предупреждение действует в Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Абай и Жетысу. Здесь ветер может достигать 23-25 м/с.

На западе и юге страны осадков почти не будет. В Мангистауской области температура воздуха поднимется до +38 градусов, в Атырауской области, области Улытау, Актюбинской и Западно-Казахстанской температура составит +35…+37 градусов.

В связи с погодными условиями почти по всей республике зафиксирован высокий риск природных пожаров. Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в Атырауской, Кызылординской, Жамбылской и Туркестанской областях, а также в Алматы, Шымкенте и Кызылорде.