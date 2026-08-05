Модернизация 45% республиканских трасс повлияла на безопасность движения в Казахстане

Число дорожно-транспортных происшествий на трассах республиканского значения в Казахстане за первое полугодие 2026 года снизилось до 1 371 случая. Это на 9% меньше показателей аналогичного периода прошлого года, когда было зафиксировано 1 507 аварий. Данные опубликовал Комитет автомобильных дорог министерства транспорта РК; статус сведений — оперативный.
Снижение аварийности произошло при одновременном росте транспортной нагрузки: интенсивность движения за полгода увеличилась на 37%, достигнув 22,3 млн транспортных средств.
По данным ведомства, 91% аварий произошли из-за грубых нарушений ПДД. Распределение основных причин выглядит так:
|Причина аварии
|Доля в структуре ДТП
|Превышение скорости
|33%
|Потеря контроля над автомобилем
|14%
|Несоблюдение дистанции
|13%
|Игнорирование дорожных знаков
|10%
В качестве одного из факторов снижения аварийности называют систему контроля средней скорости, которая работает на платных участках протяженностью 2,3 тыс. км. На этих отрезках число ДТП сократилось на 17%. Дополнительно на 22 платных участках разместили 56 лазерных комплексов фиксации скорости.
За пять лет техническую категорию I и II получили 11 тыс. км республиканских дорог, что составляет 45% их общей протяженности. Модернизация включала расширение проезжей части и разделение встречных потоков. Для исключения транзитного трафика из городов построили 65 объездных путей и 38 надземных переходов.
Ежегодный регламент обслуживания включает замену более 8 тыс. дорожных знаков, обновление разметки, установку светофоров и информационных табло.
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