Беспилотные такси появятся на дорогах Астаны, Алматы и города Косшы

В Казахстане утвержден совместный приказ министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, министерства транспорта и МВД о запуске трехлетнего пилотного проекта по внедрению автономного транспорта.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Автопилот на трассе

Испытания беспилотников пройдут на специально выделенных полигонах и согласованных маршрутах дорог общего пользования в Астане, Алматы и городе Косшы. Техника будет использоваться для такси и нерегулярных пассажирских перевозок.

Технические требования и режим управления

Формат эксплуатации транспорта зависит от уровня автоматизации системы:

Тип автоматизации Условие управления Условная Обязательное присутствие водителя в салоне для перехвата контроля Высокая Возможность движения без водителя под удаленным контролем оператора

Все автомобили должны иметь специальную маркировку "Автономное управление". Обязательным оснащением являются системы видеонаблюдения, регистраторы данных и механизмы аварийного отключения автоматики.

Участники эксперимента обязаны застраховать ответственность и обеспечить защиту программного обеспечения от внешнего вмешательства. Регламент также определяет порядок действий при ДТП и алгоритм взаимодействия с полицией.

По оценке инженера-строителя Алексея Дмитриевича Тихонова, использование дорог общего пользования для тестов требует жесткого согласования временных окон и разметки зон безопасности, чтобы исключить влияние человеческого фактора на работу сенсоров беспилотника.

Результаты трехлетнего проекта лягут в основу нормативной базы для полноценного регулирования автономного транспорта в стране.

Экспертная оценка: инженер-строитель — Алексей Дмитриевич Тихонов.