Беспилотные такси появятся на дорогах Астаны, Алматы и города Косшы

В Казахстане утвержден совместный приказ министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, министерства транспорта и МВД о запуске трехлетнего пилотного проекта по внедрению автономного транспорта.
Испытания беспилотников пройдут на специально выделенных полигонах и согласованных маршрутах дорог общего пользования в Астане, Алматы и городе Косшы. Техника будет использоваться для такси и нерегулярных пассажирских перевозок.
Формат эксплуатации транспорта зависит от уровня автоматизации системы:
|Тип автоматизации
|Условие управления
|Условная
|Обязательное присутствие водителя в салоне для перехвата контроля
|Высокая
|Возможность движения без водителя под удаленным контролем оператора
Все автомобили должны иметь специальную маркировку "Автономное управление". Обязательным оснащением являются системы видеонаблюдения, регистраторы данных и механизмы аварийного отключения автоматики.
Участники эксперимента обязаны застраховать ответственность и обеспечить защиту программного обеспечения от внешнего вмешательства. Регламент также определяет порядок действий при ДТП и алгоритм взаимодействия с полицией.
По оценке инженера-строителя Алексея Дмитриевича Тихонова, использование дорог общего пользования для тестов требует жесткого согласования временных окон и разметки зон безопасности, чтобы исключить влияние человеческого фактора на работу сенсоров беспилотника.
Результаты трехлетнего проекта лягут в основу нормативной базы для полноценного регулирования автономного транспорта в стране.
Экспертная оценка: инженер-строитель — Алексей Дмитриевич Тихонов.
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