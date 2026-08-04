Четверо мужчин спасены с островка озера Алаколь в Казахстане

Четверо рыбаков эвакуированы с острова на озере Алаколь в Алакольском районе области Жетысу (Казахстан). Инцидент произошел недалеко от села Акши.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Мужчина рыбачит на лодке

Мужчины оказались заблокированы на островке у левого берега озера и не могли самостоятельно вернуться на сушу, после чего обратились за помощью к спасателям.

Сотрудники МЧС доставили всех четверых на берег. Сообщается, что медицинская помощь пострадавшим не потребовалась.

Ситуация разрешена, рыбаки находятся в безопасности.