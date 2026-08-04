Экстремальный зной до +40 градусов затронет западные области Казахстана

Ряд регионов Казахстана 5 августа окажется под воздействием штормовых предупреждений из-за сильных дождей, гроз, града, шквального ветра и экстремальной жары, сообщила республиканская гидрометеорологическая служба "Казгидромет".

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В Астане, Алматы, Караганде, Павлодаре, Семее и Усть-Каменогорске прогнозируют дождь, грозы, град и шквал с порывами ветра до 20 м/с. В Атырау и Актобе ожидается сильная жара до +35…+37 °C, а в Мангистауской области температура воздуха поднимется до +38…+40 °C.

Наиболее интенсивный ветер ожидается в области Жетысу, Восточно-Казахстанской области и области Абай, где порывы достигнут 23-28 м/с. В Туркестанской области на западе прогнозируется пыльная буря.

Чрезвычайная пожарная опасность зафиксирована в Кызылординской области, городах Шымкент, Туркестане, Таразе и Алматы, а также в ряде районов Алматинской, Жетысу, Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Улытауской и Жамбылской областей.