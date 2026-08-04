Сотрудников больницы Актобе привлекли к ответственности за незаконную свалку

Сотрудников больницы в Актобе привлекли к административной ответственности за организацию незаконной свалки мусора в степи.
О происшествии стало известно после публикации местного жителя в социальных сетях, который зафиксировал процесс выгрузки отходов за чертой города. Полицейские в ходе проверки обнаружили среди строительного мусора служебные документы и журналы учета одного из медицинских учреждений Актобе.
Правоохранители составили протоколы на ответственных лиц больницы за нарушение правил благоустройства территорий населенных пунктов.
На текущий момент несанкционированная свалка ликвидирована силами медицинской организации.
Случайная находка в непальских лесах привела к экстренному закрытию территории, так как поведение обитателя кучи листьев стало смертельно опасным.