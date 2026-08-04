Сотрудников больницы Актобе привлекли к ответственности за незаконную свалку

Сотрудников больницы в Актобе привлекли к административной ответственности за организацию незаконной свалки мусора в степи.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Статуя Правосудия перед зданием суда

О происшествии стало известно после публикации местного жителя в социальных сетях, который зафиксировал процесс выгрузки отходов за чертой города. Полицейские в ходе проверки обнаружили среди строительного мусора служебные документы и журналы учета одного из медицинских учреждений Актобе.

Правоохранители составили протоколы на ответственных лиц больницы за нарушение правил благоустройства территорий населенных пунктов.

На текущий момент несанкционированная свалка ликвидирована силами медицинской организации.