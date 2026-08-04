В Алматы приостановлено действие лицензий 350 организаций строительной сферы

В Алматы по итогам проверок четыре строительные компании лишены лицензий, действие лицензий ещё 350 организаций приостановлено. Всего в отношении 437 субъектов строительной деятельности приняты меры. Об этом сообщили в акимате города.

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Контроль в строительной сфере усилен по поручению акима Алматы — руководителя местного исполнительного органа — Дархана Сатыбалды. Особое внимание уделили компаниям, занимающимся проектированием и строительством социальных объектов. В ведомстве подчеркнули, что к реализации строительных проектов будут допускаться только организации, способные соблюдать установленные требования и обеспечивать качество строительства.

Кого лишили лицензий

Государственной лицензии I категории на проектирование лишилось ТОО "SK BEST Spec Story KZ". Лицензии полностью аннулированы у ТОО "Отау-Құрмет" и ТОО "ДО АО "КазНИИСА". У ТОО "Сәулет Құрылыс Консалтингі" аннулирован один из подвидов лицензии.

Причины аннулирования и приостановки лицензий по каждой компании в сообщении акимата не раскрываются. Сроки, в течение которых приостановленные лицензии могут быть восстановлены, а также порядок обжалования решений официальным источником не сообщены.