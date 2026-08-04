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В Алматы стартовал чемпионат мира по шахматам среди университетов 2026 года

Казахстан

В Алматы в Farabi Hub стартовал чемпионат мира по шахматам среди университетов 2026 года. В турнире под эгидой Международной федерации шахмат (ФИДЕ) участвуют команды из 16 вузов десяти стран, включая Россию, США, Китай и Великобританию.

Дети играют в шахматы
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Дети играют в шахматы

Сборную Казахстана представляют три университета: КазНУ, КНУС (Казахский национальный университет спорта) и Alma-U. Восемь команд вышли в финал через онлайн-квалификацию, остальные получили приглашения от организаторов.

В первом туре, прошедшем 4 августа, победу одержали сборные КазНУ (обыграли Оксфорд со счетом 3:1) и КНУС (победили Университет Гунадармы из Индонезии 3:1). Команда Alma-U проиграла Национальному техническому университету Афин со счетом 0:4. Также победы со счетом 4:0 зафиксировали Уральский горный университет из России и команда из Греции.

Общий призовой фонд составляет 50 тысяч евро. Победители получат 25 тысяч евро, второе место — 15 тысяч евро, третье — 10 тысяч евро.

Турнир организован ФИДЕ совместно с Министерством туризма и спорта Республики Казахстан, Министерством науки и высшего образования РК, Казахстанской федерацией шахмат и акиматом города Алматы (местным исполнительным органом). Вечером 4 августа пройдет второй тур группового этапа.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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