Беспилотные автомобили в Казахстане выйдут на дороги общего пользования

В Казахстане утвердили правила пилотного проекта по внедрению беспилотных транспортных средств с высокой и условной автоматизацией управления. Документ принят в форме совместного приказа министерств искусственного интеллекта и цифрового развития, транспорта, а также внутренних дел.
Испытания пройдут в Астане, Алматы и городе Косшы. Беспилотники выпустят на специализированные полигоны и согласованные маршруты дорог общего пользования.
Правила разделяют транспорт по уровням автоматизации:
Технические требования к безопасности обязывают оснастить технику видеонаблюдением и системами регистрации данных, средствами аварийного отключения, маркировкой "Автономное управление" и защитой программного обеспечения от внешнего вмешательства.
Документация также регламентирует работу беспилотных такси, перевозку пассажиров, порядок действий при ДТП и взаимодействие с полицией.
|Параметр
|Значение
|Срок реализации
|3 года
|Локации
|Астана, Алматы, Косшы
|Стадия
|Утверждены правила пилотного проекта
По словам вице-министра ИИ и цифрового развития Гиззата Байтурсынова, проект должен позволить апробировать технологии в реальных условиях и сформировать правоприменительную практику для дальнейшего изменения законодательства. Ранее, в конце 2025 года, Дмитрий Мун, также занимающий пост вице-министра ИИ и цифрового развития, сообщал об оценке инфраструктуры и изучении необходимых поправок в нормативные акты.
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