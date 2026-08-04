Беспилотные автомобили в Казахстане выйдут на дороги общего пользования

В Казахстане утвердили правила пилотного проекта по внедрению беспилотных транспортных средств с высокой и условной автоматизацией управления. Документ принят в форме совместного приказа министерств искусственного интеллекта и цифрового развития, транспорта, а также внутренних дел.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Беспилотный автомобиль с радарной системой

Испытания пройдут в Астане, Алматы и городе Косшы. Беспилотники выпустят на специализированные полигоны и согласованные маршруты дорог общего пользования.

Правила разделяют транспорт по уровням автоматизации:

машины с условной автоматизацией должны эксплуатироваться в присутствии водителя, готового перехватить управление.

полностью автономный транспорт может передвигаться без человека в салоне при условии дистанционного сопровождения оператором.

Технические требования к безопасности обязывают оснастить технику видеонаблюдением и системами регистрации данных, средствами аварийного отключения, маркировкой "Автономное управление" и защитой программного обеспечения от внешнего вмешательства.

Документация также регламентирует работу беспилотных такси, перевозку пассажиров, порядок действий при ДТП и взаимодействие с полицией.

Сроки и цели проекта

Параметр Значение Срок реализации 3 года Локации Астана, Алматы, Косшы Стадия Утверждены правила пилотного проекта

По словам вице-министра ИИ и цифрового развития Гиззата Байтурсынова, проект должен позволить апробировать технологии в реальных условиях и сформировать правоприменительную практику для дальнейшего изменения законодательства. Ранее, в конце 2025 года, Дмитрий Мун, также занимающий пост вице-министра ИИ и цифрового развития, сообщал об оценке инфраструктуры и изучении необходимых поправок в нормативные акты.